Британия оказалась в лидерах по числу страдающих от ожирения мужчин

Британия лидирует по числу страдающих от ожирения мужчин. К такому выводу пришли европейские ученые.

Оказалось, что в Соединенном Королевстве 26,9% мужчин имеет избыточную массу тела. Это самый высокий показатель среди 50 стран мира.

В ходе исследования выяснилось, что от ожирения в Британии срадают и представительницы прекрасного пола. Таковых оказалось 29,2%.

Также страна вошла в пятерку лидеров по высокому уровню холестерина в крови, избыточному индексу массы тела и небольшой физической активности, и в десятку стран по эпизодическому злоупотреблению спиртными напитками. При этом в Великобритании самый низкий процент некурящих граждан, отмечает «Газета.ru».

Ученые отметили, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в государствах со средним уровнем достатка, а избыток массы тела является фактором, способствующим развитию этих заболеваний.

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