Британия направила истребители на перехват российских бомбардировщиков

Британские ВВС направили истребители Typhoon для перехвата и сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.

Самолеты были подняты с авиабаз в Лоссимуте и Конингсби, сообщает издание The Independent. По его сведениям, российские Ту-160 приблизились к Великобритании с северо-востока, а затем проследовали к западному побережью Ирландии и Бискайскому заливу. Когда к британскому «эскорту» присоединили французские и испанские истребители, бомбардировщики развернулись и направились на север.

В Минобороны Великобритании заявили, что российские самолеты в воздушное пространство страны не входили.

Минобороны России данную информацию пока не комментирует. Ранее в ведомстве неоднократно подчеркивали, что все полеты военных самолетов выполняются над нейтральными водами и при этом строго соблюдаются международные правила.