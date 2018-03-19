Британия ищет способ полностью отказаться от газа России
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Великобритания активно ищет способы перейти на газовую систему, которая будет независима от России.
По его мнению, это в первую очередь принесет вред потребителям страны, так как цена на газ станет дороже.
Он подчеркнул, что договор Европы с Россией подразумевает продолжение поставок газа на наиболее выигрышных условиях, в том числе с точки зрения цены.
В британском парламенте отметили, что государство получило партию сжиженного природного газа из РФ в конце декабря 2017 года, передает ТАСС.
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