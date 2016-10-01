Британия грозит России новым давлением и бойкотом ЧМ-2018 из-за ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиция России по мирному урегулированию ситуации в Сирии вынуждает Запад ужесточить санкции против РФ.

- Если они продолжат так действовать, то лишатся какой-либо симпатии или восхищения в мире. Я думаю, их это действительно беспокоит, — цитирует Джонсона RT со ссылкой на газету The Sun.

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, Лондон и Вашингтон рассматривают различные способы давления на российские власти, в том числе возможность бойкота чемпионата мира по футболу, который должен пройти в РФ летом 2018 года.