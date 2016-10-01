Британия грозит России новым давлением и бойкотом ЧМ-2018 из-за ситуации в Сирии
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиция России по мирному урегулированию ситуации в Сирии вынуждает Запад ужесточить санкции против РФ.
- Если они продолжат так действовать, то лишатся какой-либо симпатии или восхищения в мире. Я думаю, их это действительно беспокоит, — цитирует Джонсона RT со ссылкой на газету The Sun.
По словам главы британского внешнеполитического ведомства, Лондон и Вашингтон рассматривают различные способы давления на российские власти, в том числе возможность бойкота чемпионата мира по футболу, который должен пройти в РФ летом 2018 года.
Анализ событий России и мира
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