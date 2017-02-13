Британия не будет проводить наземную операцию в Сирии

Великобритания не будет участвовать в наземной операции в Сирии, заявил спецпредставитель Великобритании по Сирии Гарет Бэйли.

По его словам, вопрос расширения участия страны в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) будет зависеть от хода антитеррористической кампании.

Бейли отметил, что Великобритания занимает видное место в решении сирийского кризиса, приведя в пример работу Лондона в рамках Совета безопасности ООН над Женевским коммюнике.

Он также сообщил, что Великобритания является «вторым самым крупным донором гуманитарной помощи Сирии». - Что касается нашего военного присутствия, то оно направлено исключительно на борьбу с «Исламским государством». Великобритания совместно с другими 68 членами международной коалиции активно борется с данной террористической организацией, — цитирует «РИА Новости» слова спецпредставителя.