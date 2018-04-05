В Британии заявили об обнаружении источника отравы для Скрипалей

Британские спецслужбы нашли секретную российскую лабораторию, где якобы было произведено нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

По сведениям The Times, вероятный источник происхождения отравы был установлен уже через несколько дней после инцидента в Солсбери. Где именно он расположен, собеседники издания уточнить отказались.

При этом они сразу же сделали оговорку, что 100%-ной уверенности в месте расположения этой лаборатории нет. Однако спецслужбы не сомневаются в причастности к отравлению России, сообщает Nation News.