В Британии заявили об обнаружении источника отравы для Скрипалей
Британские спецслужбы нашли секретную российскую лабораторию, где якобы было произведено нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
По сведениям The Times, вероятный источник происхождения отравы был установлен уже через несколько дней после инцидента в Солсбери. Где именно он расположен, собеседники издания уточнить отказались.
При этом они сразу же сделали оговорку, что 100%-ной уверенности в месте расположения этой лаборатории нет. Однако спецслужбы не сомневаются в причастности к отравлению России, сообщает Nation News.
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