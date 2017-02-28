В Британии выступили за декриминализацию просмотра детского порно

Высокопоставленный представитель британской полиции предложил не лишать свободы любителей просматривать детскую порнографию, а направлять их на курсы реабилитации. По мнению главного констебля графства Норфолк Саймона Бейли, ответственного за борьбу с преступлениями против детей в Нацсовете глав полицейских управлений, справиться с волной педофильских скандалов будет невозможно, если обществу и полиции придется и дальше разбираться с теми, «кто не представляет практически никакой опасности и вряд ли когда-нибудь попытается всерьез приставать к детям».

«Таких людей не нужно заключать в тюрьму, с ними нужно обходиться совсем по-другому», - приводит слова констебля «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В Соединенном Королевстве суды приговаривают за педофилию к сроку до 14 лет лишения свободы. Понятие педофилии трактуется достаточно широко, включая просмотр и хранение изображений и роликов с детской порнографией.