В Британии выступили за декриминализацию просмотра детского порно

Высокопоставленный представитель британской полиции предложил не лишать свободы любителей просматривать детскую порнографию, а направлять их на курсы реабилитации. По мнению главного констебля графства Норфолк Саймона Бейли, ответственного за борьбу с преступлениями против детей в Нацсовете глав полицейских управлений, справиться с волной педофильских скандалов будет невозможно, если обществу и полиции придется и дальше разбираться с теми, «кто не представляет практически никакой опасности и вряд ли когда-нибудь попытается всерьез приставать к детям».

«Таких людей не нужно заключать в тюрьму, с ними нужно обходиться совсем по-другому», - приводит слова констебля «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В Соединенном Королевстве суды приговаривают за педофилию к сроку до 14 лет лишения свободы. Понятие педофилии трактуется достаточно широко, включая просмотр и хранение изображений и роликов с детской порнографией.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Житель Воронежа покупал любимой украшения на украденные у ее отца деньги

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО