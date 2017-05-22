В Британии выращен самый острый перец в мире
Британский фермер ненароком вырастил самый острый перец в мире. Майк Смит долгое время выращивает разные овощи.
Исследователи заявили, что перец нынешнего урожая гораздо острее прошлого, чему 53-летний фермер очень удивился. Шкала жгучести Сковилла показала, что новый перец острее, чем американский Carolina Reaper на 200 тысяч баллов, - сообщают «Народные новости».
Смит назвал перец «Дыхание дьявола». По словам фермера, он не думал выращивать настолько острую специю, потому что не является ее поклонником. Эксперты утверждают, что перец способен ввести неподготовленного человека в анафилактический шок. Попадая на кожу, специя вызывает онемение.
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