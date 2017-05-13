СМИ Британии указали на «российский след» в хакерских атаках по всему миру

Британский The Telegraph сообщил, что хакерские атаки, случившиеся накануне, предположительно связаны с российским правительством.

Издание также добавляет, что к инциденту могут иметь отношение недавние угрозы со стороны группировки Shadow Brokers в адрес американского президента Дональда Трампа, поступившие после того, как он одобрил ракетные удары по Сирии.

Газета.ru цитирует британское издание: «Есть мнение, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством».

Накануне вирус-вымогатель заразил десятки тысяч компьютеров в 74 странах мира. Сначала он парализовал работу больниц в Британии и несколько испанских компаний. Позже вирус добрался до России, атаковав компьютерные системы МВД, СК и сотового оператора «Мегафон».