В Британии собака на тракторе случайно задавила хозяина
Собака британского фермера-мультимиллионера Дерека Мида случайно задавила своего хозяина, сообщил источник, близкий к семье погибшего.
По его словам, собака запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель. В результате миллионер скончался от сердечного приступа.
Инцидент произошел в местечке Хьюиш в графстве Северный Сомерсет.
Уточняется, что погибший имел трех терьеров и колли, однако информации о том, какая собака стала невольным виновником гибели мужчины, не уточняется.
Кроме бизнеса, погибший вел и политическую деятельность, отмечает Telegraph.
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