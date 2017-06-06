В Британии собака на тракторе случайно задавила хозяина

Собака британского фермера-мультимиллионера Дерека Мида случайно задавила своего хозяина, сообщил источник, близкий к семье погибшего.

По его словам, собака запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель. В результате миллионер скончался от сердечного приступа.

Инцидент произошел в местечке Хьюиш в графстве Северный Сомерсет.

Уточняется, что погибший имел трех терьеров и колли, однако информации о том, какая собака стала невольным виновником гибели мужчины, не уточняется.

Кроме бизнеса, погибший вел и политическую деятельность, отмечает Telegraph.

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