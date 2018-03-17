В Британии поменяют состав избирательных комиссий из-за высылки дипломатов
В Британии после инцидента с высылкой российских дипломатов изменили состав участковых избирательных комиссий в дипучреждениях России.
Об этом сообщил председатель территориального избиркома, руководящего деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом Василий Волков.
«Мы получили недавно из посольства Великобритании документ о том, что необходимо с учётом высылки 23 наших дипломатов менять состав участковых избирательных комиссий», - сказал он.
При этом он отметил, что в остальном проблем с голосованием на выборах главы государства не предвидится, передает ТАСС.
Ранее в Совете Федерации сообщили, что 18 марта на территории 148 иностранных государств будут открыты 385 избирательных участков.
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