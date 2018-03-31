В МВД Британии объяснили осмотр самолета «Аэрофлота»

Британские власти заявили, что пограничные службы осмотра самолета регулярно проверяют воздушные судна в рамках борьбы с оргпреступностью и провозом в страну запрещенных веществ.

С таким заявлением выступил министр безопасности страны Бен Уоллес.

«Для пограничной службы провести досмотр самолета — это рутинная процедура, направленная на защиту Великобритании от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие», - приводит его слова РБК.

Ранее Россия направила Британии запрос с требованием объяснить осмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне.