В МВД Британии объяснили осмотр самолета «Аэрофлота»
Британские власти заявили, что пограничные службы осмотра самолета регулярно проверяют воздушные судна в рамках борьбы с оргпреступностью и провозом в страну запрещенных веществ.
С таким заявлением выступил министр безопасности страны Бен Уоллес.
«Для пограничной службы провести досмотр самолета — это рутинная процедура, направленная на защиту Великобритании от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие», - приводит его слова РБК.
Ранее Россия направила Британии запрос с требованием объяснить осмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне.
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