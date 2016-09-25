МИД Британии обвиняет РФ в затягивании войны в Сирии

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что Москва виновна в затягивании войны в Сирии.

Он также не исключил, что РФ бомбила гуманитарный конвой.

- Россия виновна в затягивании этой войны, делая ее еще более страшной. Когда речь идет о случаях, таких как бомбардировка гуманитарного конвоя в Алеппо, мы должны понимать, что целью послужили невинные люди, - отметил он. Об этом сообщает BBC.

Ранее в Алеппо, по сообщению различных источников, бомбардировке подвергся гумконвой.