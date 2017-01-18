Британец заснял на секретной базе США доказательство подготовки к войне с Россией

Британский авиадиспетчер Фил Дрейк, прибывший в штат Невада, заснял в районе секретной базы ВВС США тренировочный бой между российским Су-27 и американским F-16, что, по его мнению, свидетельствует о подготовке Вашингтона к войне с Москвой.

По словам британца, он распознал в одном из самолётов российский Су-27 благодаря его «советскому камуфляжу».

В то же время он добавляет, что истребители находились в шести милях от него и были «буквально пятнышками в небе», - сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail.

Как уточняет издание, эта «впечатляющая сцена» произошла в районе самой секретной военной базы Америки — Зоны 51.

- В начале миссии эти самолеты находились в непосредственной близости от воздушного пространства Зоны 51. Американцы отрабатывали воздушный бой с российским самолетом, чтобы получить преимущество в бою. Они также испытали новые системы вооружения, чтобы выяснить их эффективность против целей российского производства, — рассказал Дрейк.

По его словам, ходили слухи, что в середине 90-х Вашингтон приобрел два Су-27 у Белоруссии.

- Сделанная мной серия фотографий — это первое доказательство того, что американцы летают на этом самолете, который является основным истребителем ПВО на службе российских и китайских Вооруженных сил, — считает диспетчер.

Зона 51 представляет собой одно из самых засекреченных мест в мире, - отмечает издание. С конца 70-х этот испытательный полигон стал привлекать многих конспирологов и уфологов, которые утверждают, что там находятся технологии пришельцев.