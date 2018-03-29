Британец решил устроить себе поминки при жизни
Житель британского графства Кент Дэвид Хьюз, узнав, что скоро умрет, решил заранее устроить прощальную вечеринку.
Он пригласил на нее родственников, знакомых, коллег. Своих гостей он собирается развлекать дискотекой с музыкой 70-80-х годов прошлого века, лотерей и викториной с денежными призами, а также хорошенько угостить, сообщает Kent Online.
В прошлом году у Хьюза обнаружили рак. Через некоторое время он узнал, что заболевание достигло последней стадии и дало метастазы на кости.
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