Британец открыл торговлю бутилированным горным воздухом из Швейцарии
Англичанин Джон Грин поселился в Швейцарии 20 лет назад и недавно поставил дело, начав торговать воздухом, собранным в Альпах на высоте 3 тыс метров и расфасованным в бутыли емкостью в три, один и пол литра.
Самый дорогой воздух обойдется клиентам в 247 долларов за трехлитровую бутылку, за литр и 0,5 литра живительной субстанции придется выложить 167 и 96 долларов соответственно, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mirror.
По словам Джона Грина, он планирует поставлять бутылки в загрязненные города по всему миру. Англичанин утверждает, что собирает воздух в «секретном» месте возле журчащего горного ручья, рядом с очень известной горой.
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