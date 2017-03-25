В Бресте задержали организатора митингов против «декрета о тунеядцах»

Оппозиционера Владимира Некляева задержали правоохранительные органы Белоруссии после его приезда из Польши.

Об этом в сети Facebook сообщил гендиректор частного агентства БелаПАН Алесь Липай. Он написал: «В два часа ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев. Милиция сняла Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии о ситуации в Белоруссии».

В феврале и марте в городах Белоруссии проходили акции протеста против декрета «о налоге с тунеядцев». По данным правозащитников, за этот период были задержаны более 300 человек, свыше 100 из них получили административные аресты.

Как сообщалось ранее, оппозиция намерена провести в Минске очередную протестную акцию 25 марта. Власти города разрешили митингующим собраться в парке Дружбы народов, однако это место не устроило организаторов акции, сообщает ТАСС.

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