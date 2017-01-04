Бреннан обвинил ВКС России в использовании тактики «выжженной земли» в Сирии

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия в Сирии применяет тактику "выжженной земли". По словам Бреннана, такие методы ведения войны приводят к массовым жертвам среди мирного населения.

Перевернув все с ног на голову, глава ЦРУ подчеркнул, что российское руководство продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты. По мнению Бреннана, Москва не следует тем правилам поведения в вооруженных конфликтах, которыми руководствуются США.

Бреннан отметил, что для ЦРУ вмешательство России в сирийский конфликт не стало неожиданностью, так как стремление России поддержать своего давнего союзника Башара Асада не подвергалось сомнению, сообщает «Интерфакс».