Бреннан обвинил ВКС России в использовании тактики «выжженной земли» в Сирии
Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия в Сирии применяет тактику "выжженной земли". По словам Бреннана, такие методы ведения войны приводят к массовым жертвам среди мирного населения.
Перевернув все с ног на голову, глава ЦРУ подчеркнул, что российское руководство продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты. По мнению Бреннана, Москва не следует тем правилам поведения в вооруженных конфликтах, которыми руководствуются США.
Бреннан отметил, что для ЦРУ вмешательство России в сирийский конфликт не стало неожиданностью, так как стремление России поддержать своего давнего союзника Башара Асада не подвергалось сомнению, сообщает «Интерфакс».
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