Бренды класса «люкс» покидают Столешников переулок в Москве
С начала года в Столешниковом переулке Москвы закрыли свои магазины многие бренды класса «люкс» и «премиум».
Причиной съезда называют запрет на парковку, который лишил Столешников переулок его «целевой высокодоходной аудитории» после того, как в 2012 году улица стала пешеходной.
Среди «покинувших» модную улицу числятся Michael Kors, Chaumet, Moncler, Jimmy Choo, Van Cleef & Arpels.
В 2017 году Столешников переулок оказался на 15-м месте в общемировом рейтинге самых дорогих улиц, отмечает «Сноб».
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