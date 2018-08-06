Бренды класса «люкс» покидают Столешников переулок в Москве

С начала года в Столешниковом переулке Москвы закрыли свои магазины многие бренды класса «люкс» и «премиум».

Причиной съезда называют запрет на парковку, который лишил Столешников переулок его «целевой высокодоходной аудитории» после того, как в 2012 году улица стала пешеходной.

Среди «покинувших» модную улицу числятся Michael Kors, Chaumet, Moncler, Jimmy Choo, Van Cleef & Arpels.

В 2017 году Столешников переулок оказался на 15-м месте в общемировом рейтинге самых дорогих улиц, отмечает «Сноб».

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