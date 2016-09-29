Брэд Питт самовольно сдал анализы на алкоголь и наркотики
Американский актер Брэд Питт добровольно сдал анализы на алкоголь и наркотики в связи с обвинениями Анджелины Джоли о грубом обращении с 15-летним сыном Мэддоксом, сообщает Ридус.
Во время перелета вместе с детьми и супругой Анджелиной Джоли он «вышел из себя», проявив грубость, «произошел некий контакт руки Брэда в районе плеча Мэддокса».
Журналисты предполагали, что Питт в этот момент был сильно пьян
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