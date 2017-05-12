Брэд Питт и Анджелина Джоли встречаются втайне от детей

Американское издание сообщило о том, что Брэд Питт и Анджелина Джоли снова встречаются, только на этот раз втайне от детей.

Сам Брэд Питт в интервью журналу «GQ Style» отметил, что он снова счастлив из-за того, что осознал свои настоящие чувства, которые связывают его всю жизнь с неким человеком. Правда, конкретизировать он не стал.

Также актер перестал злоупотреблять алкоголем, чем грешил в последнее время, и больше стал заниматься детьми, отмечает РИА Новости со ссылкой на «Hollywood Life».

Издание утверждает, что в последние несколько недель пара видится гораздо чаще, чем раньше.

В сентябре 2016 года Джоли подала документы на развод, объяснив это решение непримиримыми разногласиями между супругами. Она попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.

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