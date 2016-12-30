Бразильский полицейский признался в убийстве греческого посла

В убийстве посла Греции Кириакоса Амиридиса, чье тело было обнаружено в пятницу, сознался 29-летний сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Гомес Морейра Филью.

Следствие утверждает, что преступление было совершено на бытовой почве из-за связи Морейры Филью с супругой дипломата Франсуазой Амиридис, - сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Veja.

Ранее сообщалось, что тело посла было обнаружено в автомобиле, который дипломат брал напрокат. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы.

В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на 28 декабря вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.