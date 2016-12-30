Бразильский полицейский признался в убийстве греческого посла

В убийстве посла Греции Кириакоса Амиридиса, чье тело было обнаружено в пятницу, сознался 29-летний сотрудник военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Гомес Морейра Филью.

Следствие утверждает, что преступление было совершено на бытовой почве из-за связи Морейры Филью с супругой дипломата Франсуазой Амиридис, - сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Veja.

Ранее сообщалось, что тело посла было обнаружено в автомобиле, который дипломат брал напрокат. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы.

В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на 28 декабря вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.

Новости по теме
Теги:
События: криминал
Следующая новость МИД РФ считает действия Белого дома местью за провал внешней политики США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО