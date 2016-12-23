Бразильский фотограф обнаружил неизвестное племя индейцев на границе с Перу

В бразильском штате Акри на границе с Перу проживает неизвестное племя индейцев-отшельников, которое избегает контактов с внешним миром. Такое открытие совершенно случайно сделал бразильский фотограф Рикардо Стукерт.

Вертолет, в котором находился Стукерт, вынужден был изменить курс из-за непогоды, что и позволило летательному аппарату оказаться над территорией, где проживает племя, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

По предварительным оценкам, племя насчитывает около 300 человек, индейцы занимаются охотой и рыбной ловлей, а также выращивают бананы и арахис. Название племени ученым не известно.

- Они никогда не вступали в контакт с кем-либо, мы не имеем представления о языке, на котором они говорят. Им известно о существовании нашего мира, но они знают о нем очень мало, — отметил специалист в области коренных народов Бразилии Хосе Карлос Мейреллес.

В 2014 году одно из подобных племен вступило в контакт с цивилизацией. Его представители рассказали Мейреллесу, что считали вертолеты чем-то волшебным, огромной птицей, и не подозревали, что внутри находятся люди.