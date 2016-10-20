Бразильские обезьяны опровергли теорию эволюции

Вероятно, заострённые камни, на сегодняшний день признаны одними из первых орудий труда в истории, на самом деле не были изготовлены древними людьми. Об этом заверяет тот факт, что подобные предметы случайно создают довольно дальние «родственники» современных людей — чернополосые капуцины, водящиеся в Бразилии.

Раньше уже было известно, что капуцины применяют камни, в частности, для того, чтобы вскрывать скорлупу орехов. Но теперь учёные показали, что данные животные порой попросту бьют камнями друг о друга, сообщает «Информинг».

Это, в том числе, приводит к тому, что от одного из камней откалываются фрагменты, и он становится острым. Впрочем, как предполагают учёные мартышки не додумываются, что «побочный» продукт их труда представляет собой ценное приспособление — они не пытаются ничего резать с его помощью и в целом не выражают к острому камню никакого интереса.

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