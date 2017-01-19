В Бразилии заживо сгорела 63-летняя исполнительница хита «Ламбада»
Певица Лоалва Браз, ставшая знаменитой в конце 1980-х годов благодаря исполнению хита «Ламбада», трагически погибла в Бразилии на 64 году жизни.
Трагедия произошла в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро. Автомобиль, в котором находилась Браз, загорелся. Прибывшие на место пожарные вытащили ее тело из машины, но было уже поздно, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Globo.
Причины возгорания автомобиля неизвестны. Сообщается также, что огонь повредил дом, возле которого была припаркована машина.
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