В Бразилии заживо сгорела 63-летняя исполнительница хита «Ламбада»

Певица Лоалва Браз, ставшая знаменитой в конце 1980-х годов благодаря исполнению хита «Ламбада», трагически погибла в Бразилии на 64 году жизни.

Трагедия произошла в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро. Автомобиль, в котором находилась Браз, загорелся. Прибывшие на место пожарные вытащили ее тело из машины, но было уже поздно, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Globo.

Причины возгорания автомобиля неизвестны. Сообщается также, что огонь повредил дом, возле которого была припаркована машина.