В Бразилии президентский кортеж попал под обстрел
Кортеж президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы был обстрелян неизвестными на юге страны.
Инцидент произошел между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Этоучастко маршрута кортеж проезжал без сопровождения полиции. По словам главы государства, было сделано как минимум три выстрела. Повреждения получили два автобуса из кортежа.
Среди сопровождающих президента убитых и раненых нет, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на запись бразильского лидера в Twitter.
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