В Бразилии президентский кортеж попал под обстрел

Кортеж президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы был обстрелян неизвестными на юге страны.

Инцидент произошел между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Этоучастко маршрута кортеж проезжал без сопровождения полиции. По словам главы государства, было сделано как минимум три выстрела. Повреждения получили два автобуса из кортежа.

Среди сопровождающих президента убитых и раненых нет, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на запись бразильского лидера в Twitter.