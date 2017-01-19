В Бразилии потерпел крушение самолет с членом Верховного суда на борту
Самолет, в списке пассажиров которого значится один из членов Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, потерпел крушение над океаном недалеко от Рио-де-Жанейро.
На борту воздушного судна находилось всего четыре человека. Их судьба неизвестна, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.
Судья Теори Заваски занимается расследованием участия представителей исполнительной и законодательной власти Бразилии в коррупционных схемах, применявшихся в государственной нефтегазовой компании Petrobras.
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