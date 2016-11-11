В Бразилии найдены останки неизвестных животных

Бразильским палеонтологам удалось сделать редкостную находку останков костей древних животных, которые могут быть предками динозавров.

Обнаруженные останки восхитительно сохранились, что довольно редко для такой древности,- сообщает «Экономика Сегодня».

Новые виды назвали Buriolestes schultzi и Ixalerpeton polesinensis. возродив их скелеты, ученые выяснили, что древние животные передвигались на двух лапах и были хищниками.