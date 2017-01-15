В Бразилии 10 человек погибли во время тюремного бунта

Во время бунта в тюрьме бразильского города Натал в штате Риу-Гранди-ду-Сул убиты 10 человек. В исправительное учреждение стянуты усиленные наряды военизированной полиции.

Причиной происшествия стала массовая драка заключенных, принадлежащих к двум противоборствующим бандам, сообщает портал Folha de Sao Paulo со ссылкой на правительство штата. Беспорядки продолжаются до сих пор.

Отмечается, что в тюрьме, рассчитанной на 620 человек, в настоящее время пребывают почти вдвое больше заключенных.

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