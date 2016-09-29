В Братске иномарка столкнулась с автобусом

ДТП произошло на улице Пихтовой Центрального округа Братска. Тут водитель на автомобиле "Тойота Калдина", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движение автобусу "ПАЗ" маршрута №11, сообщает Lenta.ru.

Во время столкновения в салоне автобуса находились 20 человек. Медпомощь потребовалась 6 пассажирам, два человека были госпитализированы, водители были трезвы и не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все основания и обстоятельства случившегося.