В Братске иномарка столкнулась с автобусом
ДТП произошло на улице Пихтовой Центрального округа Братска. Тут водитель на автомобиле "Тойота Калдина", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движение автобусу "ПАЗ" маршрута №11, сообщает Lenta.ru.
Во время столкновения в салоне автобуса находились 20 человек. Медпомощь потребовалась 6 пассажирам, два человека были госпитализированы, водители были трезвы и не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все основания и обстоятельства случившегося.
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