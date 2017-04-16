Брата Саакашвили лишили украинского вида на жительство
Брат бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Давид, лишен права постоянного проживания на Украине.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook: «Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину».
Михаил Саакашвили так охарактеризовал действия властей Украины: «Очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает».
Михаил Саакашвили занимал пост главы администрации Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года. В феврале 2017 года он зарегистрировал свою партию.
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