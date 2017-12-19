Брат смертницы в московском метро убит в Дагестане
В одном из уничтоженных в Гумбетовском районе Дагестана боевиков опознали брата смертницы Марьям Шариповой, котором взорвала себя в московском метро в 2010 году.
В ходе контртеррористической операции 18 декабря близ села Игали Гумбетовского района Дагестана были уничтожены двое боевиков.
В ходе установления личности боевиков выяснилось, что один из них - Ильяс Шарипов - брат Марьям Шариповой, сообщает Interfax.
29 марта 2010 года на станциях метро «Парк Культуры» и «Лубянка» произошли взрывы, в которых участвовала в качестве смертницы Марьям Шарипова. В результате трагедии 39 человек погибли и 128 были ранены.
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