Брат смертницы в московском метро убит в Дагестане

В одном из уничтоженных в Гумбетовском районе Дагестана боевиков опознали брата смертницы Марьям Шариповой, котором взорвала себя в московском метро в 2010 году.

В ходе контртеррористической операции 18 декабря близ села Игали Гумбетовского района Дагестана были уничтожены двое боевиков.

В ходе установления личности боевиков выяснилось, что один из них - Ильяс Шарипов - брат Марьям Шариповой, сообщает Interfax.

29 марта 2010 года на станциях метро «Парк Культуры» и «Лубянка» произошли взрывы, в которых участвовала в качестве смертницы Марьям Шарипова. В результате трагедии 39 человек погибли и 128 были ранены.