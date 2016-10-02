Брат проповедника Гюлена задержан в Турции
В городе Измир в Турции задержан брат исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его подозревают в причастности к попытке государственного переворота в стране.
Известно, что Кутбеттина Гюлена задержали и доставили на допрос. Его подозревают в членстве в террористической оргнанизации. Сам проповедник Гюлен в настоящее время находится в США, сообщает ТАСС. Власти Турции последовательно задерживают его родственников.
15 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. Ответственность за произошедшее возлагают на "Террористическую организацию фетхуллахистов" (ФЕТО).
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