Брат Ким Чен Ына был отравлен синильной кислотой

Брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен синильной кислотой. К такому выводу пришли токсикологи, изучив симптомы, предшествовавшие его смерти.

Как уточняется в материале, нападавшие, возможно, были агентами спецслужб КНДР, однако эксперты не могут понять, зачем кому-то в Северной Корее понадобилось убивать не проявлявшего политической активности брата Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура. Он готовился к посадке на рейс в Макао, когда две неизвестные женщины укололи его отравленными иглами. Через минуту у пассажира случился сердечный приступ, врачи пытались помочь, но сделать ничего не смогли, сообщает «ТВ Центр».