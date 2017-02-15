Брат Ким Чен Ына был отравлен синильной кислотой
Брат лидера КНДР Ким Чен Нам был отравлен синильной кислотой. К такому выводу пришли токсикологи, изучив симптомы, предшествовавшие его смерти.
Как уточняется в материале, нападавшие, возможно, были агентами спецслужб КНДР, однако эксперты не могут понять, зачем кому-то в Северной Корее понадобилось убивать не проявлявшего политической активности брата Ким Чен Ына.
Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура. Он готовился к посадке на рейс в Макао, когда две неизвестные женщины укололи его отравленными иглами. Через минуту у пассажира случился сердечный приступ, врачи пытались помочь, но сделать ничего не смогли, сообщает «ТВ Центр».
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