Брат лидера КНДР мог быть отравлен из-за наследства

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам мог быть отравлен из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и наследства его отца, сообщает южнокорейская газета The Korea Times.

По данным издания, после ареста и казни в 2013 году дяди лидера КНДР Чан Сон Тхэка, контроль над его секретными зарубежными счетами каким-то образом перешел к Ким Чен Наму.

Газета сообщает, что Ким Чен Ын «приказал» брату вернуться в КНДР и привезти с собой все имеющиеся в его распоряжении деньги, однако Ким Чен Нам отказался, что разозлило главу Северной Кореи.

По мнению журналистов издания, это могло стать поводом для убийства непокорного сводного брата.

Согласно нескольким версиям, Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Малайзии. Полиция в ходе расследования этого дела уже задержала нескольких человек, сообщает ТАСС.