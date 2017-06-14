Брат Алексея Навального амнистии не дождался

Суд отказался досрочно освободить брата Алексея Навального Олега из колонии, в которой он находится с декабря 2014 года.

Олег Навальный писал просьбу о замене не отбытого срока заключения более мягким видом наказания, но суд на это не пошел.

В конце февраля 2017 года, а также в 2016 году – еще две такие просьбы Олега Навального суд также не удовлетворил, отмечает РИА Новости.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании», а также за легализацию более 21 миллиона рублей.

Алексей Навальный, в отличие от брата, получил 3,5 года условно.

Срок истечения наказания Олега Навального официально заканчивается 30 июня 2018 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Депутат от фракции ЛДПР сломал кресло в Госдуме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО