Брат Алексея Навального амнистии не дождался

Суд отказался досрочно освободить брата Алексея Навального Олега из колонии, в которой он находится с декабря 2014 года.

Олег Навальный писал просьбу о замене не отбытого срока заключения более мягким видом наказания, но суд на это не пошел.

В конце февраля 2017 года, а также в 2016 году – еще две такие просьбы Олега Навального суд также не удовлетворил, отмечает РИА Новости.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании», а также за легализацию более 21 миллиона рублей.

Алексей Навальный, в отличие от брата, получил 3,5 года условно.

Срок истечения наказания Олега Навального официально заканчивается 30 июня 2018 года.