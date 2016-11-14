Бойцы Росгвардии смогут видеть сквозь стены

На вооружение Росгвардии поступят портативные радары, позволяющие бойцам видеть цели через стены.

Речь идет о новейшей разработке группы компаний «Логис-Геотех» - радаре-стеновизоре РО-900. Он позволяет «увидеть» движущегося человека на расстоянии до 21 метра даже через бетонные или кирпичные стены общей толщиной до 60 сантиметров. Прибор уже прошел все необходимые испытания и уже в следующем году начнутся его поставки Росгвардии, рассказал «Известиям» представитель разработчика.

По мнению экспертов, радар может стать хорошим подспорьем при проведении контртеррористических операций. Он позволит бойцам с безопасного расстояния обнаруживать террористов как внутри зданий, так и на их противоположной стороне, а также отслеживать перемещения злоумышленников.

Прибором заинтересовались и в МЧС. Спасатели предполагают использовать его для обнаружения людей под завалами.

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