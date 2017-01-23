Бойцы Росгвардии получат многофункциональные дубинки

Бойцов Росгвардии, патрулирующих общественные места, вооружат многофункциональными дубинками ZEUS.

Устройство снабжено светодиодным фонарем, картриджем со светошумовыми гранатами и электрошокером. Последний способен бить зарядом на расстоянии в пять метров.

Электрошокер прошел клинические испытания, которые подтвердили, что его действие не наносит повреждений внутренним органам человека, передает «ТВ Центр».