Бойцы Росгвардии получат многофункциональные дубинки

Бойцов Росгвардии, патрулирующих общественные места, вооружат многофункциональными дубинками ZEUS.

Устройство снабжено светодиодным фонарем, картриджем со светошумовыми гранатами и электрошокером. Последний способен бить зарядом на расстоянии в пять метров.

Электрошокер прошел клинические испытания, которые подтвердили, что его действие не наносит повреждений внутренним органам человека, передает «ТВ Центр».

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