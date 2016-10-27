Бойцу Емельяненко смягчили наказание

Бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко смягчили наказание за изнасилование. Часть неотбытого срока в колонии спортсмену заменили на исправительные работы. Ранее СМИ сообщили, что бойца выпустили по УДО.

– Заменить Емельяненко не отбытую часть наказания в виде лишения свободы по приговору Симоновского суда Москвы от 19 мая 2015 года сроком 2 года 23 дня на исправительные работы сроком 2 года 23 дня с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства, – сказано в решении Борисоглебского суда Воронежской области.

В колонии спортсмена охарактеризовали положительно. Ожидается, что Емельяненко вскоре выйдет на свободу, сообщает "Интерфакс".