Бойцу Емельяненко смягчили наказание
Бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко смягчили наказание за изнасилование. Часть неотбытого срока в колонии спортсмену заменили на исправительные работы. Ранее СМИ сообщили, что бойца выпустили по УДО.
– Заменить Емельяненко не отбытую часть наказания в виде лишения свободы по приговору Симоновского суда Москвы от 19 мая 2015 года сроком 2 года 23 дня на исправительные работы сроком 2 года 23 дня с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства, – сказано в решении Борисоглебского суда Воронежской области.
В колонии спортсмена охарактеризовали положительно. Ожидается, что Емельяненко вскоре выйдет на свободу, сообщает "Интерфакс".
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