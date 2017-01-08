У бойцов Росгвардии появится стреляющий под водой автомат

Бойцы Росгвардии обзаведутся новым оружием. Они со следующего года начнут получать модифицированный автомат, стреляющий под водой.

Оружие также сможет стрелять и на суше. Для того, чтобы стрелять в другой среде, будет необходим минимальный набор манипуляций.

Выпускает новый автомат одно из предприятий корпорации "Ростех", сообщает "Интерфакс".