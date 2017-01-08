У бойцов Росгвардии появится стреляющий под водой автомат
Бойцы Росгвардии обзаведутся новым оружием. Они со следующего года начнут получать модифицированный автомат, стреляющий под водой.
Оружие также сможет стрелять и на суше. Для того, чтобы стрелять в другой среде, будет необходим минимальный набор манипуляций.
Выпускает новый автомат одно из предприятий корпорации "Ростех", сообщает "Интерфакс".
Следующая новость В КНДР не отмечают день рождения Ким Чен Ына из-за скромности
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии