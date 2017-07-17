«Боярышник» догонит в цене водку

Минфин предлагает сделать парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию подакцизными товарами.

Соответствующий законопроект ведомство направило в Минэкономразвития, Минздрав, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Федеральную налоговую службу.

Если проект закона будет принят, то производители лосьонов должны будут платить акциз по ставке 523 рубля за литр безводного спирта, который будет вклчаться в итоговую стоимость готового продукта.

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, данная мера позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей парфюмерно-косметической продукции в использовании этилового спирта не по назначению.

Вопрос о регулировании этого рынка начал активно обсуждаться после массового отравления «Боярышником» в Иркутской области. В больницах тогда скончались 76 человек. Все они пили парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник», сообщает экспертный канал «Федерал пресс».