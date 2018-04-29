Ботов из РФ обвинили в поддержке оппозиции на выборах в Британии

«Российских ботов» обвинили во вмешательстве в прошедшие в июне 2017 года досрочные выборы в Британии.

По данным издания The Sunday Times, они пытались повлиять через Twitter на результаты голосования, оказывая поддержку лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину. К такому выводу пришло издание на основании расследования, проведенного вместе с университетом Суонси в Уэльсе.

Всего удалось обнаружить 6,5 тыс. связанных с РФ аккаунтов в Twitter, которые за несколько дней до выборов вели агитацию за Корбина, передает ТАСС. В самой партии заявили, что «не в курсе каких-либо автоматизированных ботов».

Досрочные выборы состоялись в Великобритании 8 июня 2017 года. По результатам голосования Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин парламента, а популярность Корбина выросла.

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