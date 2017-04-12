Боснийскую телеведущую уволили за занятия проституцией

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала «Pink» уволило ведущую программы после того как узнало о ее дополнительном заработке – девушка занималась проституцией.

26-летняя Сенада Нурич призналась в том, что подрабатывает проституткой «чтобы выживать», и заявила, что не видит в этом ничего плохого.

Развлекательная программа, которую вела Нурич, имела хорошие рейтинги и приносила солидный доход, однако руководство канала решило в связи с инцидентом также закрыть и программу.

Как рассказывает сама девушка, за секс с мужчиной она просит порядка 500 долларов, за групповой - около 1000 долларов, отмечает Life.ru.

Занятия проституции в стране находятся вне закона.