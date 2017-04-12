Боснийскую телеведущую уволили за занятия проституцией
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала «Pink» уволило ведущую программы после того как узнало о ее дополнительном заработке – девушка занималась проституцией.
26-летняя Сенада Нурич призналась в том, что подрабатывает проституткой «чтобы выживать», и заявила, что не видит в этом ничего плохого.
Развлекательная программа, которую вела Нурич, имела хорошие рейтинги и приносила солидный доход, однако руководство канала решило в связи с инцидентом также закрыть и программу.
Как рассказывает сама девушка, за секс с мужчиной она просит порядка 500 долларов, за групповой - около 1000 долларов, отмечает Life.ru.
Занятия проституции в стране находятся вне закона.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии