На борту рейса из Брюсселя на Мальту произошла драка

Самолет, летевший рейсом из Брюсселя на Мальту совершил вынужденную посадку в аэропорту итальянского города Пиза. Причиной посадки стала драка на борту лайнера.

Сообщается, что драка между пассажирами возникла из-за "невероятно агрессивного поведения выходцев из Восточной Европы", национальность которых не приводится.

Несмотря на то, что членам экипажа удалось разнять участников кулачного боя, командир лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в Пизе, где четырех дебоширов сняли с борта, сообщает РИА Новости.