На борту рейса из Брюсселя на Мальту произошла драка
Самолет, летевший рейсом из Брюсселя на Мальту совершил вынужденную посадку в аэропорту итальянского города Пиза. Причиной посадки стала драка на борту лайнера.
Сообщается, что драка между пассажирами возникла из-за "невероятно агрессивного поведения выходцев из Восточной Европы", национальность которых не приводится.
Несмотря на то, что членам экипажа удалось разнять участников кулачного боя, командир лайнера принял решение совершить вынужденную посадку в Пизе, где четырех дебоширов сняли с борта, сообщает РИА Новости.
Следующая новость «Терек» одолел «Зенит» в чемпионате России
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии