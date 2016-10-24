На борту разбившегося самолета на Мальте не было европейских чиновников

На Мальте в понедельник утром разбился легкомоторный самолет, чиновник из ЕС на борту не было.

- Самолет также не был связан с деятельностью Европейского союза, - сказали в Европейской внешнеполитической службе.

В документе отмечается, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини находится в контакте с мальтийскими властями, и ЕВС внимательно следит за развитием событий в связи с этим инцидентом.

ЕС выражает соболезнованиям семьям погибших.