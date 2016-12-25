На борту пропавшего Ту-154 были журналисты «Первого канала» и «Звезды»
На борту самолета Ту-154, рухнувшего в акватории Черного моря, находились сотрудники «Первого канала» и телеканала «Звезда».
- Дмитрий Рунков, корреспондент, Вадим Денисов, оператор, и звукооператор Александр Сойдов, - сказала директор по связям с общественностью «Первого канала» Лариса Крымова, подтвердив, что журналисты летели в Сирию.
Кроме того, на борту разбившегося самолета находились трое сотрудников телеканала «Звезда». Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, пропал с радаров в 05:40 по московскому времени. Лайнер провел в воздухе не более 20 минут. На его борту находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие на авиабазу Хмеймим в Сирии. Всего на борту самолета находился 91 человек, сообщает ТАСС.
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