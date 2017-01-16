На борту потерпевшего крушение в Бишкеке Boeing находилось 75 тонн электроники
Грузовой Boeing, потерпевший крушение при заходе на посадку вблизи от аэропорта Манас, перевозил электронное оборудование общим весом 75 тонн.
- Этот самолет проводил транзитную посадку в Бишкеке в течение четырех месяцев, поэтому его экипаж был хорошо знаком с местными условиями. На его борту находилось около 75 тонн различных электронных приборов, - рассказал ТАСС первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.
Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747-400 компании ACT Airlines разбился 16 января утром при заходе на посадку неподалеку от столичного аэропорта Манас в Киргизии. Лайнер, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, пролетел посадочную полосу и упал на дачный поселок в двух километрах от аэропорта.
В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 33 жителя поселка.
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