На борту потерпевшего крушение в Бишкеке Boeing находилось 75 тонн электроники

Грузовой Boeing, потерпевший крушение при заходе на посадку вблизи от аэропорта Манас, перевозил электронное оборудование общим весом 75 тонн.

- Этот самолет проводил транзитную посадку в Бишкеке в течение четырех месяцев, поэтому его экипаж был хорошо знаком с местными условиями. На его борту находилось около 75 тонн различных электронных приборов, - рассказал ТАСС первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 747-400 компании ACT Airlines разбился 16 января утром при заходе на посадку неподалеку от столичного аэропорта Манас в Киргизии. Лайнер, следовавший по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, пролетел посадочную полосу и упал на дачный поселок в двух километрах от аэропорта.

В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа и 33 жителя поселка.

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