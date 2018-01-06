Создатель движения «Наши» Борис Якеменко снялся с президентской гонки и заявил о намерении участвовать в выборах главы государства через шесть лет.

Он сказал: «Я завершаю свою президентскую кампанию. Для меня эта кампания была уникальной возможностью структурировать свое представление о нашем будущем и поговорить с людьми о том, какой могла бы быть страна».

Якеменко разработал предвыборную программу, выпустил свое видеообращение, однако не смог «собрать и оформить данные на часть инициативной группы». По этой причине он решил не подавать документы в ЦИК, передает «РИА Новости».

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания стартовала 18 декабря 2017 года.