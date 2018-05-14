Борис Титов опасается усиления давления на бизнес

Поводом для беспокойства омбудсмен назвал законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций.

Согласно документу, максимальным наказанием может быть лишение свободы на срок до четырех лет и штраф в размере до 600 тысяч рублей.

Титов полагает, что принятие закона даст в руки недобросовестным чиновникам и правоохранителям еще один козырь в давлении на предпринимателей. Он отметил, что пострадать от их действий могут как представители малого бизнеса, так и крупные компании, сообщает РИА «Новости».

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