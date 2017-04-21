Борис Корчевников возглавит телеканал «Спас»

Телеведущий Борис Корчевников после ухода с «России 1» возглавит православный телеканал «Спас», подлежащий реформированию.

Борису Корчевникову 34 года, после окончания журфака МГУ он работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство». С 2013 года он ведет ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1» (ВГТРК).

У РПЦ, которая увеличила долю в «Спасе» с 51% до 100% всего несколько месяцев назад, большие планы по реформированию канала, отмечает Kommersant.ru

До сих пор у «Спаса» так называемое блоковое вещание - новые программы показывают только в прайм-тайм, остальную сетку составляют повторы. Планируется увеличение объема блока с новым контентом.

«Корчевников будет руководителем телеканала, а я стану его заместителем. У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я - вторым»,- рассказал гендиректор «Спаса» Борис Костенко.

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